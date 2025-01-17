❕В Крыму обследуют 395 километров береговой линии на наличие мазута За сутки очищено 1,4 километра берега, собрано более 17 тонн загрязненного песка и грунта.
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❕В Крыму обследуют 395 километров береговой линии на наличие мазута За сутки очищено 1,4 километра берега, собрано более 17 тонн загрязненного песка и грунта.