«У нас мигранты тоже чувствуют себя хозяевами»: Цыганова прошлась по «молодёжным» бунтам во Франции

Певица и общественница Виктория Цыганова намекнула, что Париж пожинает плоды собственной политики: протесты во Франции не утихают вот уже 15 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВФ «Мы, безусловно, ...
- "Подчинение Запад...
- «Мы, безусловно, ...
Ждем, когда мигранты начнут штурмовать Кремль??
И это неизбежно произойдет!
И наши власти снова, в который уже раз, широко округлив глаза, скажут:
-Ну а мы- то здесь при чем?
И виноватых снова не будет.
А ещё власти европейские в силу своего невежества не смогли допетрить, что создание этнических анклавов в их городах приведет к формированию параллельных государств. И заправлять там буду не мусью, сэры или герры, а имамы и муфтии. Не пожелали посмотреть на США, где в своё время чайнатауны пришлось с помощью национальной гвардии и бронетехники ликвидировать. Правда, практика применения огнестрельного оружия силовиками США привела к тому, что в те годы даже триады в чайнатаунах не рискнули вступить в открытый бой с национальной гвардией и полицией, оснащенных тяжёлой бронетехникой. И чайнатауны тогда ликвидировали, китайцев рассеяли по другим районам. В ушибленной либерализмом Европе такие операции были невозможны в принципе, ибо в США 40-50 лет назад пресловутым "правозащитникам" рты затыкали мгновенно, если это касалось внутренних проблем. В Европе XXI века визга "правозащитников" боятся больше огня. И поэтому исламисты и бесинствуют.
Давайте так. В своё время волна выходцев из Африки и Азии хлынула в Европу под лозунгами, что Европа должна ответить за многовековое колониальное угнетение этих стран. И слогикой всё было в порядке, действительно Запад беспощадно грабил колонии, гнобил там людей. Другой вопрос, что Европа продолжала курс неоколониализма, когда формально государства были независимыми, но экономически Запад их продолжал грабить, держать в нищете. Эти лозунги подхватила либерда с подачи главарей всяких корпораций. Ибо крупный капитал рассчитывал, что мигранты станут дешевой рабочей силой, которая поможет демпинговать доходы коренных европейцев. Кстати, в ФРГ это многие годы прокатывало, где гастарбайтеры заполонили строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и непрестижные места в сфере услуг. Однако в Европе в начале XXI века сформировалась ушибленная на всю голову либероидная сила, которая навязала государствам, что мигрантов они должны сажать на пособия, типа, во искупление прежних грехов.
Цыганова умом не блещет.
Пока те во власти, кто ещё не продался диаспорам или Западу, не прижмут к ногтю тех, кто лоббирует завоз мигрантов из бывших республик СССР, а руководство всех без исключения диаспорам не поставит перед выбором: либо они и их соотечественники будут подчинятся законам России и перестанут навязывать коренным народам свои религиозные и бытовые взгляды и традиции, либо все без исключения их соотечественники будут вышвырнуты из России и навсегда утратят возможность посещать её даже как туристы.
В противном случае бунт и захват власти в стране мигрантами по приказу Запада, будет висеть над России дамокловым мечом. Жаль только тех, кто ещё не продался Западу в нашей власти всё меньше и меньше.