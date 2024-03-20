Кологривый в пьяном угаре устроил дебош в ресторане — пацаны не извиняются

СМИ сообщили подробности инцидента. Никита Кологривый Petrov Sergey/news.ru/Global Look PressНикита Кологривый снова оказался в эпицентре скандала — на этот раз он бросался не на своих «скучных и бездарных» коллег, а на сотрудников заведения, где он отдыхал.