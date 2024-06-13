Командирам ВСУ теперь необходимо координировать выступления перед общественностью и журналистами

В Вооруженных силах Украины введено новое правило. Все высшие чины и руководители армейских учебных заведений теперь обязаны согласовывать свои выступления перед общественностью или журналистами, включая комментарии в социальных сетях, с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.
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