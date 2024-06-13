Командирам ВСУ теперь необходимо координировать выступления перед общественностью и журналистами

Геннадий Бережнов

Военные чины обязаны согласовывать свои выступления перед общественностью или журналистами, включая комментарии в социальных сетях. И это правильно, а вот военкоры и писатели в соцсетях это что то. Они пишут всё, что где и от кого услышат и остановить их не кому! А до них дела нет.