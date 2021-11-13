Почему некоторые русские живут за границами России и не стремятся воссоединиться со своей страной?

Очень сложно продать имущество и купить за эти деньги в России, в России все очень дорого, продав хороший дом в Казахстане, в России можно купить только туалет на эти деньги

Galina

А то что в Казахстане интернет услуги, услуги ЦОНа, и прочие госуслуги быстрые, это точно, сейчас даже сроки исполнения уменьшились от 3х до 5ти дней, очередей нет практически нигде.Если вы в очереди более 15 мин. к вам тут же подойдёт админ. и направит в любое окно для обслуживания, все сотрудники вежливы и корректны, документы любые без волокиты оформят, все бланки в компьютерах есть и там же оформляются, вы только подпись ставите и через три дня на руки получаете. ЦОН в Казахстане это одно окно- где вы все и сразу оформляете, не надо отдельно Снилсы оформлять, прописку, выписку, оформление недвижимости, паспортизацию и прочее, прочее.