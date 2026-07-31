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Мурашко высоко оценил развитие медицины в Якутии

Мурашко высоко оценил развитие медицины в Якутии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки высоко оценил развитие медицинской инфраструктуры Якутии и анонсировал выделение еще около 10 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране.

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