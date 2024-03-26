Bloomberg: терминалы Starlink Илона Маска можно купить на черном рынке

Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского предприниматели Илона Маска можно незаконно купить на черном мире во многих частях мира, где они официально не продаются или не работают, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
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