Захарова — о словах Зеленского о переговорах с Россией: нервничает из-за выборов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без учёта границ 1991 года, подчеркнула, что он нервничает из-за возможных выборов на Украине.
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