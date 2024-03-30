RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что они на Западе пьют,виски с боярышником?Филиппо: Запад в ...
  • Eduard
    Они,чтр серьезно думали что Украина победит?Филиппо: Запад в ...
  • Игорь Петров
    Терпение лопнуло...По факту избиения...

Захарова — о словах Зеленского о переговорах с Россией: нервничает из-за выборов

Захарова — о словах Зеленского о переговорах с Россией: нервничает из-за выборов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без учёта границ 1991 года, подчеркнула, что он нервничает из-за возможных выборов на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх