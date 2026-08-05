"Афиша" выпустила гид по фестивалю в Санкт-Петербурге

"Афиша" выпустила гид по фестивалю "Пикник Афиши х Сбер", сообщает пресс-служба компании. Гости смогут скачать на телефон карту "Пикника Афиши х Сбер" или использовать интерактивную карту фестиваля от 2ГИС.
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