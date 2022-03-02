Происшествия

8 подписчиков

В Тюменской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД и его посредника, обвиняемых в получении взяток за выдачу водительских удостоверений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего  начальника межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто мото транспортных средств УМВД России по Тюменской области  и его посредника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх