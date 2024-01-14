Киевский политолог: Зеленский уже посылает сигналы о заморозке конфликта

В последнее время глава Украины Владимир Зеленский взял на себя почти невыполнимую роль: спасти лицо Запада, помогающего Киеву, и, одновременно, «вбить» в голову украинцам, что заморозка конфликта или вообще мир – не так и страшно, и не является «зрадой».
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