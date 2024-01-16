Судебные приставы выкопали спорткар должника из большого сугроба

Судебный пристав разыскал иномарку должника под завалами снега в Пионерском поселке. Как сообщили в УФССП Свердловской области, житель Екатеринбурга накопил задолженность по налогам на сумму 250 тысяч рублей.
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