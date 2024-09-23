Бастрыкин поручил завести дело на приезжего, избившего водителя автобуса в Барнауле

Также председатель СКР затребовал доклад по ситуации Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избил водителя маршрутки в Барнауле, сообщили в федеральном Следкоме.
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