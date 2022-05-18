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Мини-ПК для тех, кто хочет выделиться. Chatreey AMR5 предлагает необычный дизайн и переключатель режимов работы

Мини-ПК для тех, кто хочет выделиться. Chatreey AMR5 предлагает необычный дизайн и переключатель режимов работы

На Aliexpress появился в продаже необычного вида мини-ПК с достаточно производительным процессором. Модель Chatreey AMR5 основана на Ryzen 5 5600U, который предлагает шесть ядер и GPU Vega 7.

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