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С нами не соскучишься!

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Опасные режимы в стиральной машинке, которые могут убить ваши вещи

Опасные режимы в стиральной машинке, которые могут убить ваши вещи

Знаете ли вы, что большинство режимов на современных стиральных машинах либо бесполезны, либо даже опасны для вещей? Всё дело в том, что производитель ежегодно вынужден придумывать и добавлять всё новые и новые режимы, чтобы создавать привлекательный дизайн моделей стиральных машин и увеличивать число покупателей.

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