Опасные режимы в стиральной машинке, которые могут убить ваши вещи

Знаете ли вы, что большинство режимов на современных стиральных машинах либо бесполезны, либо даже опасны для вещей? Всё дело в том, что производитель ежегодно вынужден придумывать и добавлять всё новые и новые режимы, чтобы создавать привлекательный дизайн моделей стиральных машин и увеличивать число покупателей.