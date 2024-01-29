Чудеса продолжаются: ЛУКОЙЛ сделал астраханцам рождественский подарок

Накануне в Римско-католическом храме было особенно многолюдно. Сотни астраханцев пришли на концерт «Рождественские встречи», который провел Благотворительный фонд «Возрождение Астраханского органа» при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».
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