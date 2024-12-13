БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."

"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."

На армянском телевидении разразился скандал, касающийся русофобских высказываний, которые стали причиной бурного обсуждения в обществе.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
А я то думаю почему они чувствуют себя такими хозяевами в Севастополе?
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17 час.
Эльдар Алиев
И что сейчас кто с хвостами бегает и не знают кому приткнутся?!!!? Вечная хвала своей историей а то что сейчас нету вообще не чего и не кому Армения как страна не интересно! Если только политическая сторона !
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15 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Все разбежались по всему миру и только хвалятся историей и не чего не делают для страну, только высказываются мол все им чего то должны
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15 час.

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