"Когда армяне создавали письменность Русские с хвостами бегали по деревьям..."

НС Наталья Середа А я то думаю почему они чувствуют себя такими хозяевами в Севастополе?

Эльдар Алиев И что сейчас кто с хвостами бегает и не знают кому приткнутся?!!!? Вечная хвала своей историей а то что сейчас нету вообще не чего и не кому Армения как страна не интересно! Если только политическая сторона !