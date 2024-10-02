Привет Одессе? В России появится единый центр производства морских дронов

Молодцы! Это надо было 10 лет назад уже сделать. А пока только в проекте. Кому-то на дачу не хватало? Тимурчику?

Дмитрий Гурин

"Основной задачей на сегодня является концентрация производства морских дронов на одной площадке." .......... как по мне так не самая лучшая идея все яйца в одну корзину. Проектирование и производство морских дронов конечно несколько сложнее чем воздушных но не настолько .......... чем больше точек разработок и производства, тем и эффективнее и идей по модернизации и улучшению много выше.