В России будет создан единый центр производства морских дронов. На базе Кингисеппского машиностроительного завода будут собирать беспилотные катера, которые станут "приветом" для Одессы.
Привет Одессе? В России появится единый центр производства морских дронов
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Молодцы! Это надо было 10 лет назад уже сделать. А пока только в проекте. Кому-то на дачу не хватало? Тимурчику?
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17 час.
Дмитрий Гурин
"Основной задачей на сегодня является концентрация производства морских дронов на одной площадке." .......... как по мне так не самая лучшая идея все яйца в одну корзину. Проектирование и производство морских дронов конечно несколько сложнее чем воздушных но не настолько .......... чем больше точек разработок и производства, тем и эффективнее и идей по модернизации и улучшению много выше.
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17 час.
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