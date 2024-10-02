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Привет Одессе? В России появится единый центр производства морских дронов

Привет Одессе? В России появится единый центр производства морских дронов

В России будет создан единый центр производства морских дронов. На базе Кингисеппского машиностроительного завода будут собирать беспилотные катера, которые станут "приветом" для Одессы.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Молодцы! Это надо было 10 лет назад уже сделать. А пока только в проекте. Кому-то на дачу не хватало? Тимурчику?
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17 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Основной задачей на сегодня является концентрация производства морских дронов на одной площадке.&quot;  .......... как по мне так не самая лучшая идея все яйца в одну корзину. Проектирование и производство морских дронов конечно несколько сложнее чем воздушных но не настолько .......... чем больше точек  разработок и производства, тем и эффективнее и идей по модернизации и улучшению много выше.
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17 час.

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