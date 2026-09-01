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В Актау устанавливают искусственные неровности возле школ и детских площадок

В Актау устанавливают искусственные неровности возле школ и детских площадок

В Актау проводят работы по повышению безопасности дорожного движения. В городе устанавливают искусственные дорожные неровности и обновляют разметку на пешеходных переходах, передает inAktau.

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