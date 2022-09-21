СМИ: военнообязанным Курской области запретили покидать регион

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что на посвященном частичной мобилизации брифинге военный комиссар Курской области Владимир Родионов запретил стоящим на учете и находящимся в запасе жителям покидать регион без разрешения военного комиссариата.
Издание «Коммерсантъ» сообщило, что на посвященном частичной мобилизации брифинге военный комиссар Курской области Владимир Родионов запретил стоящим на учете и находящимся в запасе жителям покидать регион без разрешения военного комиссариата.
Свежие комментарии