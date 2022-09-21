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СМИ: военнообязанным Курской области запретили покидать регион

СМИ: военнообязанным Курской области запретили покидать регион

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что на посвященном частичной мобилизации брифинге военный комиссар Курской области Владимир Родионов запретил стоящим на учете и находящимся в запасе жителям покидать регион без разрешения военного комиссариата.

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