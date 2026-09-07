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Царьград

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Путин возглавил упоминания СМИ на Восточном форуме 2026

Путин возглавил упоминания СМИ на Восточном форуме 2026

Президент РФ Владимир Путин стал лидером по упоминаниям на Восточном экономическом форуме 2026. Он представил инициативы по развитию Дальнего Востока.

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