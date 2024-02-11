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Караулова вспомнила, как Пугачева раздавала вещи Орбакайте на "Фабрике звезд"

Караулова вспомнила, как Пугачева раздавала вещи Орбакайте на "Фабрике звезд"

Юлианна Караулова вспомнила о работе с Примадонной во времена "Фабрики звезд". Молодая певица в тот момент плотно работала с Аллой Борисовной, которая помогала конкурсантам в постановке номеров и давала бесценные советы по исполнению.

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