Караулова вспомнила, как Пугачева раздавала вещи Орбакайте на "Фабрике звезд"

Юлианна Караулова вспомнила о работе с Примадонной во времена "Фабрики звезд". Молодая певица в тот момент плотно работала с Аллой Борисовной, которая помогала конкурсантам в постановке номеров и давала бесценные советы по исполнению.
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