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Татар-информ

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Ахметов оценил школу в Тукаевском районе после капремонта за 258 млн рублей

Ахметов оценил школу в Тукаевском районе после капремонта за 258 млн рублей

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов сегодня посетил среднюю общеобразовательную школу в поселке Новый Тукаевского района.

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