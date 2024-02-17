В США испугались неожиданного плана Трампа по НАТО

США лишатся статуса сверхдержавы, если бывший президент страны Дональд Трамп в случае прихода к власти реализует план по выходу из НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.
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