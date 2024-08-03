Нефтяная буровая активность в России рекордно просела

Отраслевые эксперты заявили, комментируя рекордно высокие темпы бурения в 2023 году, что российские производители пытаются максимально увеличить добычу на старых месторождениях, чтобы не допустить падения темпов добычи.
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