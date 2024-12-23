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В ХАМАС связали судьбу заложников с продвижением ЦАХАЛ на севере Газы

В ХАМАС связали судьбу заложников с продвижением ЦАХАЛ на севере Газы

REUTERS/Israel Defense Forces/Handout via REUTERS То, как сложится судьба заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, зависит от того, продолжит ли Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наступать на севере сектора Газа.

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