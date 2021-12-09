Происшествия

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На Ямале назначено наказание двум жителям Нового Уренгоя, организовавшим подпольную нарколабораторию

На Ямале признаны виновными двое жителей Нового Уренгоя, организовавших подпольную лабораторию по производству синтетического наркотического вещества.

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