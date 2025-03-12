«Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, в котором порассуждал о российско-украинском конфликте, путях его решения и отношениях с США.
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