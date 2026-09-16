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Не хотите менять, потом не удивляйтесь: как общая фамилия влияет на риск развода — исследование

Не хотите менять, потом не удивляйтесь: как общая фамилия влияет на риск развода — исследование

Должна ли женщина брать фамилию мужчины, выходя за него замуж? Этот вопрос до сих пор вызывает жаркие споры среди молодых пар и не только.

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