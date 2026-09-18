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Царьград

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Пчеловод из Кузбасса: чиновники считают пчелосемью самцом и самкой

Пчеловод из Кузбасса: чиновники считают пчелосемью самцом и самкой

Председатель Кемеровского регионального отделения Союза промышленных пчеловодов Алексей Матюшкин заявил о неверном толковании некоторыми сотрудниками профильных ведомств понятия «пчелосемья».

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