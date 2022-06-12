Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Василевский – 2-я звезда матча с «Рейнджерс»: 20 сэйвов из 21, 12-я победа в этом плей-офф

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21 в матче финала Востока с «Рейнджерс» (2:1) в Кубке Стэнли (4-2 в серии) и был признан второй звездой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх