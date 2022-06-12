Василевский – 2-я звезда матча с «Рейнджерс»: 20 сэйвов из 21, 12-я победа в этом плей-офф

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21 в матче финала Востока с «Рейнджерс» (2:1) в Кубке Стэнли (4-2 в серии) и был признан второй звездой.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов (The Skating Lesson)
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
Свежие комментарии