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Царьград

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Карелин в Новосибирске: фильм о пути чемпиона и его связи с Кольцово

Карелин в Новосибирске: фильм о пути чемпиона и его связи с Кольцово

Александр Карелин стал героем документального фильма, съёмки которого прошли в значимых для него местах Новосибирска, включая зал «Динамо» и встречу с первым тренером Виктором Кузнецовым.

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