В Москве вынесен приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолёт

Благодаря сотрудникам УТ МВД России по ЦФО авиалайнер вернулся законному владельцу. Савеловским районным судом вынесен приговор жителю Воронежа 1977 года рождения, обвиняемому в совершении мошенничества на сумму ущерба свыше 104 миллионов рублей.
Благодаря сотрудникам УТ МВД России по ЦФО авиалайнер вернулся законному владельцу. Савеловским районным судом вынесен приговор жителю Воронежа 1977 года рождения, обвиняемому в совершении мошенничества на сумму ущерба свыше 104 миллионов рублей.
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