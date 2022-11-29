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В Москве вынесен приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолёт

В Москве вынесен приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолёт

Благодаря сотрудникам УТ МВД России по ЦФО авиалайнер вернулся законному владельцу. Савеловским районным судом вынесен приговор жителю Воронежа 1977 года рождения, обвиняемому в совершении мошенничества на сумму ущерба свыше 104 миллионов рублей.

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