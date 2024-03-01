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Япония наложила санкции на "Уралвагонзавод" и КБ "Новатор"

Япония наложила санкции на "Уралвагонзавод" и КБ "Новатор"

Санкции предусматривают экспортные ограничения и арест активов, если такие в Японии обнаружатсяНовые санкции наложило правительство Японии на 36 организаций и 12 физических лиц, которые связаны с Россией, сообщается в официальном вестнике правительства Японии.

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