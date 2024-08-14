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Ночные налеты! Массированная атака России дронами: взрывы в восьми наших регионах

Ночные налеты! Массированная атака России дронами: взрывы в восьми наших регионах

В Курской области были сбиты 37 беспилотников и 4 ракеты «Точка-У», в Воронежской области уничтожено 37 дронов, в Белгородской - 17, в Нижегородской - 11, в Волгоградской - 9, в Брянской - 3, в Орловской - 2, и еще 1 - в Ростовской области.

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