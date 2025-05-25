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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кришито о «Зените»: «Отсутствие побед всегда сюрприз – странный сезон получился. Это большой клуб, он проявит себя в следующем сезоне»

Сине-бело-голубые заняли 2-е место в Мир РПЛ и вылетели из Кубка России. «Такой результат является следствием нескольких ошибок, которые были в сезоне, поэтому «Зенит» не смог стать чемпионом.

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