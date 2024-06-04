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На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить

На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить

© РИА Новости . Стрингер Сергей Зуев В украинском экспертном сообществе думают над тем, действительно ли весь мир на стороне киевского режима в текущем конфликте и не уничтожит ли этот конфликт сразу два поколения украинцев И только ли украинцев? Эксперты также продолжают обсуждать вопрос, насколько близка грань, за которой локальный украинский конфликт может видоизмениться, превратившись в континентальную или даже мировую войну.

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