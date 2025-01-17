Пока дочь Шойгу строила курорт в Кронштадте, корабли НАТО вошли в Финский залив. В Сети сразу вспомнили анекдот от Путина

Наш военный Балтфлот должен сопровождать нужные России суда с грузами, а все российские торговые корабли должны иметь средства защиты и небольшую группу вооруженной морской пехоты! И пусть пшеки с бритами попробуют эти корабли задержать! А Кронштадт? Где нормальное жилье, там и нормальные условия для военных!

Alex Nемо

В своё время маленькая российская канонерка заставила крейсер драпать. Может пора напомнить чем море пахнет всем этим воякам? Ну а в дополнение объявить по всем каналам о провдении учений с боевыми стрельбами в районе нейтральных вод от Питера до нейтральных вод поближе к самой Дании, финских снегососов и т.д.. Да под Андреевским стягом Военного флота России, чтобы понятнее было! Кто не спрятался - Балтфлот не виноват! Воды то нейтральные, после соответствующего уведомления для военных учений могут использоваться в соответствии с морскими международными правилами и законами. А период отведённый для учений определяется в соответствии с планом боевых учений...