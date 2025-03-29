Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Гарибян Сусанна

В 70-егоды я работала в станице Старо Леушковская, где была огромная комсомольская организация на правах Райкома комсомола зав. сектором учёта. Председателем колхоза был цыган и в станице было много цыган. Гонял их председатель ногайкой независимо от возраста, но все они его очень уважали и слушались. работали хорошо, причём все от мала до велика. Ни о какой торговле, воровстве и подобных проступках и речи быть не могло. Мудрый был человек, фронтовик и хороший хозяин, колхоз был миллионером благодаря ему и порядок в станице был во всём. Так что, вспоминая о нём, я делаю вывод: цыган любит, когда его ногайкой пониже спины ласкают, тогда он и работает, и живёт по человечески, и законов не нарушает. А задаривать их квартирами да льготами могут только идиоты, они от этого только наглеют.