Царьград Коллаж Царьграда Казалось бы – вот только забрезжила надежда, что вертолётная раздача квартир прекратится, ан нет.
Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры
Комментарии
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Олег Орлов
Еще неизвестно кто более паразит, таборяне или дюже радивые чиновники..
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16 час.
Виктор Лозовский
Только Сталин исправит
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15 час.
Гарибян Сусанна
В 70-егоды я работала в станице Старо Леушковская, где была огромная комсомольская организация на правах Райкома комсомола зав. сектором учёта. Председателем колхоза был цыган и в станице было много цыган. Гонял их председатель ногайкой независимо от возраста, но все они его очень уважали и слушались. работали хорошо, причём все от мала до велика. Ни о какой торговле, воровстве и подобных проступках и речи быть не могло. Мудрый был человек, фронтовик и хороший хозяин, колхоз был миллионером благодаря ему и порядок в станице был во всём. Так что, вспоминая о нём, я делаю вывод: цыган любит, когда его ногайкой пониже спины ласкают, тогда он и работает, и живёт по человечески, и законов не нарушает. А задаривать их квартирами да льготами могут только идиоты, они от этого только наглеют.
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10 час.
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