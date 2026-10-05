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Газета.ру

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Разработчик сайта Кремля заявил, что спрос на айтишников вспыхнет через два года

Разработчик сайта Кремля заявил, что спрос на айтишников вспыхнет через два года

Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы.

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