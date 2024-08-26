Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 августа

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, в понедельник. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на магистралях и шоссе находится миллион машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.
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