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Царьград

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Ликсутов сообщил о снижении пассажиропотока на 27% с новой линией метро

Ликсутов сообщил о снижении пассажиропотока на 27% с новой линией метро

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о снижении пассажиропотока на станциях метро и МЦК на 27% благодаря запуску первого участка Рублёво-Архангельской линии метро.

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