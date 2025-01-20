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На вирусную песню Sigma Boy снимут клип

На вирусную песню Sigma Boy снимут клип

Песня российских школьниц Betsy и Марии Янковской Sigma Boy, премьера которой состоялась еще в октябре 2024 года, в январе попала в десятку чарта Billboard Hot Dance/Pop Songs, где разместилась по соседству с хитами Арианы Гранде, The Weekend, Кэти Перри, Билли Айлиш.

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