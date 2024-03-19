Игорь Корнеев: «Зенит» хорошо ослабил «Краснодар», взяв Ахметова – единственного российского игрока, который по ходу любого матча мог усилить команду»

– Какой из клубов лучше поработал в зимнее трансферное окно? – Без всякого сомнения, «Зенит». – Как вам их новички? Это те игроки, которые были нужны здесь и сейчас? – «Зенит» отлично усилился, Нино и Педро – это точно игроки для проекта, очень качественные.