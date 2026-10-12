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Россия начнёт экспорт дизельного топлива после снятия санкций

Россия начнёт экспорт дизельного топлива после снятия санкций

Решение США снять запрет на экспорт российского дизеля позволит РФ поставить на мировые рынки 500 тысяч тонн топлива на первом этапе.

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