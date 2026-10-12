Россия начнёт экспорт дизельного топлива после снятия санкций

Решение США снять запрет на экспорт российского дизеля позволит РФ поставить на мировые рынки 500 тысяч тонн топлива на первом этапе.
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