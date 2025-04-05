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Глава ГУР Буданов считает, что украинцам не нужно знать всю правду

Глава ГУР Буданов считает, что украинцам не нужно знать всю правду

По его словам, информацию нужно давать дозировано.Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* считает, что во время военных действий не надо предоставлять людям всю правду, так как им просто не нужно ее знать.

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