Господдержку получили до 6 тысяч красноярских бизнесменов

КРАСНОЯРСК, 16 ноября, ФедералПресс. Мерами государственной поддержки в Красноярском крае за январь – сентябрь 2024 года воспользовались почти 3,9 тысячи малых предпринимателей и до 2,1 тысячи самозанятых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии