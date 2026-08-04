"Водяной" полтергейст поселился в масонской часовне Великобритании

Смотритель часовни и её посетители рассказали, что слышали странные звуки по ночам.Строители и волонтёры, работающие в масонской часовне Клифтон-Холл в Беркенхеде (графство Мерсисайд, Великобритания), пожаловались на полтергейста, который, по их словам, "питает слабость к воде".