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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов хотят отправить в АХЛ для перезагрузки и работы с тренерами вратарей фарм-клуба «Торонто»

«Торонто» ранее поместил российского голкипера на драфт отказов после того, как он отразил 15 из 21 броска в матче против «Коламбуса» (5:6 ОТ).

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