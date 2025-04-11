Звезду OnlyFans раскритиковали за рекламу накротического вещества

Британскую звезду OnlyFans и бывшую модель Кэти Прайс раскритиковали за публикацию рекламного поста в социальных сетях, где она продвигала продукцию на основе каннабидиола (CBD) (химическое производное каннабиса — наркотического вещества — прим.
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